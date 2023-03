Cambi: euro in aumento a 1,0718 dollari (+0,70%) (Di lunedì 13 marzo 2023) euro in aumento questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è sCambiata a 1,0718 dollari con un aumento dello 0,70% e a 144,0700 yen con una crescita dello 0,26%. . 13 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023)inquesta mattina sui mercati valutari: la moneta unicapea è sata a 1,con undello 0,70% e a 144,0700 yen con una crescita dello 0,26%. . 13 marzo 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Il rapporto tra la produzione industriale italiana e quella tedesca (1970-2015) A) durante lo SME B) durante lo SM… - fisco24_info : Cambi: euro in aumento a 1,0718 dollari (+0,70%): Moneta unica passa di mano a 144,0700 yen - desus08500943 : @spiritolibero85 @Gitro77 O la svalutazione della lira o la compressione dei salari. Forse non è chiaro xhe ogni ec… - SvN2rA09 : @soniabetz1 Fosse un uomo, Renzi dovrebbe dire: ho vinto la causa e son contento. Ora pago il tuo avvocato e ti res… - badpag73 : @Lara86124487 Da che con qualche euro in più cambi idea. Hai visto la tua amica? -