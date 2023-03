(Di lunedì 13 marzo 2023) Pervista della vigilia a Sky Sport. A poco meno di ventiquattro ore da, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, il centrocampista turco mostra la convinzione che la squadra di Inzaghi sia pronta per l’appuntamento. CONQUISTARE L’OBIETTIVO – Hakanvuole ottenere i quarti di finale da: «In Champions League vogliamo continuare, sicuramente. Lo sappiamo domani cosa si aspetta qua, contro ilche è un avversario molto buono e moltocon giocatori di qualità. Però noiilin Champions League: vogliamo continuare a giocare come fatto sempre. Ho visto la squadra molto bene dopo La Spezia, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inter partirà oggi alle 16.30. Conferenza stampa alle 20. Con Simone #Inzaghi ci sarà Hakan #Calhanoglu - Inter : A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 9 Dzeko, 12 Bellanova, 14 Asllani, 20 Ca… - internewsit : Calhanoglu: «Inter, siamo pronti. Porto forte, noi abbiamo nostro cammino» - - infoitsport : Inter, Calhanoglu: 'I portoghesi li conosco bene, con tutte le loro provocazioni' - infoitsport : Inter, Calhanoglu: 'Quando cadiamo ci rialziamo: sempre uniti, nel bene e nel male' -

L'deve resistere e contrattaccare. Sarà una partita sul filo. L'deve riscattare la sconfitta a La Spezia.Hakanrisponde alle domande dei giornalisti a Oporto al fianco di Simone Inzaghi . Il momento è delicato e l'si gioca tantissimo nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions ...Perchè fidarsi dell'Il giorno del sorteggio dei gironi non so quanti si aspettavano di ... "Quando cadiamo ci rialziamo subito, abbiamo sempre fatto così " gli fa eco Hakan" Il nostro ...

Alla vigilia del prossimo match di Champions League valevole per l’accesso ai quarti di finale che andrà in scena allo stadio do Dragão e vedrà incontrarsi Porto e Inter, è intervenuto a riguardo il ...A conti fatti imprescindibile. E tempra da leader anche nelle parole. Non è così un caso che sia Hakan Calhanoglu il giocatore scelto dall'Inter per affiancare Simone Inzaghi in conferenza stampa alla ...