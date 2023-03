Calhanoglu: «Inter, non parlo di quello che non va! Mettere il cuore» (Di lunedì 13 marzo 2023) Calhanoglu non vuole tornare su quanto accaduto in Spezia-Inter, ma pensare al Porto. Nell’Intervista con Marco Barzaghi di Sport Mediaset, il centrocampista turco dà le sue sensazioni della vigilia. APPUNTAMENTO CLOU – Hakan Calhanoglu mostra come l’Inter arriva al ritorno col Porto: «Tensione? Sì, ce l’abbiamo. Ci teniamo dentro questa concentrazione, questo fuoco e questo cammino in Champions League. Sappiamo cosa ci aspetta domani qui, conosco già l’atmosfera perché ci ho già giocato una volta. Però ho visto la squadra molto bene e molto concentrata dopo lo Spezia: non vediamo l’ora di andare in campo domani. Cosa non ha funzionato? Io non voglio parlare di quello che non va, l’importante è essere pronti domani. quello che è successo è il passato adesso, dopo la ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023)non vuole tornare su quanto accaduto in Spezia-, ma pensare al Porto. Nell’vista con Marco Barzaghi di Sport Mediaset, il centrocampista turco dà le sue sensazioni della vigilia. APPUNTAMENTO CLOU – Hakanmostra come l’arriva al ritorno col Porto: «Tensione? Sì, ce l’abbiamo. Ci teniamo dentro questa concentrazione, questo fuoco e questo cammino in Champions League. Sappiamo cosa ci aspetta domani qui, conosco già l’atmosfera perché ci ho già giocato una volta. Però ho visto la squadra molto bene e molto concentrata dopo lo Spezia: non vediamo l’ora di andare in campo domani. Cosa non ha funzionato? Io non voglio parlare diche non va, l’importante è essere pronti domani.che è successo è il passato adesso, dopo la ...

