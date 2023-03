(Di lunedì 13 marzo 2023)all’andata è stato il migliore in campo di Inter-Porto secondo l’UEFA. Il centrocampista turco, a Inter TV, parla di quanto preferirebbe domani riuscire ail turno anziché la gloria personale. PROVA DA RIPETERE – Hakanè carico in vista di Porto-Inter: «Aspettiamo queste partite dal primo giorno, non vediamo l’ora di andare in campo a giocare. Speriamo di, siamo carichi e dopo la partita di La Spezia abbiamo già analizzato. Lo sapete, laè un’partita e un’atmosfera: abbiamo sempre fatto bene in, siamo carichi peril turno. Il Porto? Sappiamo delle qualità loro, abbiamo già giocato contro in casa e hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianmarcoDaria : ???Che spiegazione ti sei dato rispetto alle ultime partite, soprattutto fuori casa? ???Hakan Calhanoglu: “Queste pa… - internewsit : Calhanoglu: «Champions League altra atmosfera! Io MVP? Meglio passare» - - _talebanikov : RT @Gazzetta_it: Calhanoglu avverte l'Inter: 'Conosco bene i portoghesi: ci provocheranno!' #PortoInter - ItsDuivel : RT @Gazzetta_it: Calhanoglu avverte l'Inter: 'Conosco bene i portoghesi: ci provocheranno!' #PortoInter - Gazzetta_it : Calhanoglu avverte l'Inter: 'Conosco bene i portoghesi: ci provocheranno!' #PortoInter -

Commenta per primo Alla vigilia della sfida dicontro il Porto, il centrocampista dell' Inter , Hakan, ha parlato in conferenza stampa. Che spiegazione si è dato sul calo e come vi siete preparati 'Non vogliamo parlare della ...parlava di provocazioni, Marciniak è arbitro di grande personalità. Basterà "... Perché fidarsi di questa Inter domani "Per quello che abbiamo fatto in questa. Il giorno del ...Cosa ci dà fiducia Tutto quello che abbiamo fatto in questa. Il giorno del sorteggio dei ...: "Guardo ai grandi come Pirlo" Accanto a Simone Inzaghi nella sala stampa del Do Dragao ...

Calhanoglu in conferenza: "I quarti sono un obiettivo, quando cadiamo ci rialziamo" Fcinternews.it

Alla vigilia del match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League sono intervenuti in conferenza stampa il tecnico nerazzurro e il centrocampista turco-tedesco ...Dopo l'analisi del primo pomeriggio di Sergio Conceição, arriva anche quella di Simone Inzaghi che, presentatosi in conferenza stampa della vigilia con Hakan ...