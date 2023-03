Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Calhanoglu avverte l'Inter: 'Occhio ai portoghesi. Li conosco bene, ci provocheranno': Calhanoglu avverte l'Inter:… - _talebanikov : RT @Gazzetta_it: Calhanoglu avverte l'Inter: 'Conosco bene i portoghesi: ci provocheranno!' #PortoInter - ItsDuivel : RT @Gazzetta_it: Calhanoglu avverte l'Inter: 'Conosco bene i portoghesi: ci provocheranno!' #PortoInter - Gazzetta_it : Calhanoglu avverte l'Inter: 'Conosco bene i portoghesi: ci provocheranno!' #PortoInter -

Porto - Inter al Dragao, stadio bollente per storia e costituzione. Martedì sera l'Inter troverà un ambiente caldissimo, tutto esaurito a 48mila spettatori. Sono alte le probabilità che ne nasca una ..."Il Porto è una squadra molto forte, ha grande esperienza per questo tipo di sfide",... ma il futuro non dipende da me: andrò dove mi diranno di andare"),in mezzo al campo, con i ...Inzaghii suoi: "Il Porto è fortissimo, dovremo usare la testa" "Sappiamo che importanza ... I dubbi più grossi sono a centrocampo, dove deve scegliere se confermareregista con ...

Calhanoglu avverte l'Inter: "Occhio ai portoghesi. Li conosco bene, ci provocheranno" La Gazzetta dello Sport

Il centrocampista nerazzurro: "E' importante passare il turno. I miei compagni sono tutti carichi, dovremo metterci il cuore fino all’ultimo secondo" ...Caressa: "Lautaro grande leader" Queste le parole di Fabio Caressa sul suo canale Youtube dove ha parlato dell'Inter e non solo: "Io non pensavo che potesse avere una crescita così facilmente in termi ...