Calendario Coppa del Mondo sci di fondo Drammen e Falun 2023: programma, orari, tv, streaming (Di lunedì 13 marzo 2023) Settimana particolare per la Coppa del Mondo di sci di fondo. La calendarizzazione di quella che ormai è una parte di stagione che porta sempre più verso la fine è infatti diversa dal solito, con un martedì sprint a Drammen e un weekend tradizionale a Falun. C’è questa ormai nota collocazione in mezzo (anzi, all’inizio) della settimana della gara veloce norvegese, che precede il trasferimento in Svezia con un weekend che molto ha di classico, a partire dalla tecnica preponderante. Ma ci sarà anche spazio per una staffetta mista che genererà senz’altro curiosità. Chiaramente l’Italia ripone tutte le proprie speranze sulle gare sprint, anche se il classico riduce la potenza dei nostri portacolori in buona misura. Sci di fondo, Coppa del Mondo ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 marzo 2023) Settimana particolare per ladeldi sci di. La calendarizzazione di quella che ormai è una parte di stagione che porta sempre più verso la fine è infatti diversa dal solito, con un martedì sprint ae un weekend tradizionale a. C’è questa ormai nota collocazione in mezzo (anzi, all’inizio) della settimana della gara veloce norvegese, che precede il trasferimento in Svezia con un weekend che molto ha di classico, a partire dalla tecnica preponderante. Ma ci sarà anche spazio per una staffetta mista che genererà senz’altro curiosità. Chiaramente l’Italia ripone tutte le proprie speranze sulle gare sprint, anche se il classico riduce la potenza dei nostri portacolori in buona misura. Sci didel...

