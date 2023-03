Calendario Coppa del Mondo biathlon Oslo Holmenkollen 2023: programma, orari, tv, streaming (Di lunedì 13 marzo 2023) In seguito all’appuntamento a Oestersund, la Coppa del Mondo 2023 di biathlon si sposterà in questo fine settimana a Oslo Holmenkollen per la nona e ultima tappa di questa stagione. In programma ci sono sei gare divise in quattro giorni e lo spettacolo di certo non mancherà. La tappa sulle nevi norvegesi inizierà giovedì 16 marzo con la sprint maschile alle 15.15 e si concluderà domenica 19 marzo con le mass start (prima quella maschile alle 12:50 e poi quella femminile alle 15:10). Nel mezzo ci saranno la sprint femminile (venerdì alle 15.20) e le due pursuit (alle 12.45 quella maschile e alle 15.10 quella maschile). Le gare di Oslo Holmenkollen si potranno vedere in diretta tv su Eurosport 1 e 2 HD (tranne tranne per la pursuit ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 marzo 2023) In seguito all’appuntamento a Oestersund, ladeldisi sposterà in questo fine settimana aper la nona e ultima tappa di questa stagione. Inci sono sei gare divise in quattro giorni e lo spettacolo di certo non mancherà. La tappa sulle nevi norvegesi inizierà giovedì 16 marzo con la sprint maschile alle 15.15 e si concluderà domenica 19 marzo con le mass start (prima quella maschile alle 12:50 e poi quella femminile alle 15:10). Nel mezzo ci saranno la sprint femminile (venerdì alle 15.20) e le due pursuit (alle 12.45 quella maschile e alle 15.10 quella maschile). Le gare disi potranno vedere in diretta tv su Eurosport 1 e 2 HD (tranne tranne per la pursuit ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nicola89144151 : La Coppa del Mondo di Sci Alpino tornerà a partire da mercoledì, con il seguente calendario in occasione delle fina… - infoitsport : CALENDARIO FINAL FOUR Coppa Italia A2 basket 2023 TV - grecam92 : Con il calendario che ci aspetta in campionato il posto Champions è già andato, a Oporto si rischia di chiudere la… - Daniele20052013 : #Calcio. Rivoluzione #CoppaItalia? Per il triennio 2024/27, si è pensato, con tutte le idee che verranno esaminate… - MatteoDentini : Ma Inter juve di coppa quando la mettono in calendario? Non si possono ancora comprare i biglietti -