Calendario Champions League 2023: orari partite 14-15 marzo, programma, tv, streaming, guida Canale5, Sky e Prime (Di lunedì 13 marzo 2023) Martedì 14 e mercoledì 15 marzo, si giocheranno le ultime quattro gare di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2022/2023. Ancora 8 squadre in corsa per un posto ai quarti, ma solamente 4 passeranno il turno. Le partite in entrambe le giornate, si giocheranno a partire dalle ore 21.00. Le Prime due sfide in programma saranno Manchester City-Lipsia e Porto-Inter. Partendo dai Citizens, la qualificazioni è ancora totalmente aperta. All'andata Marco Rose e i suoi uomini hanno fermato l'undici di Pep Guardiola con il risultato di 1-1. All'Etihad Stadium si prospetta un'atmosfera infuocata e una partita pronta a regalare tantissime emozioni. Nell'altro incontro in programma martedì sarà invece impegnata l'Inter. La formazione di Simone ...

