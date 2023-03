Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alevilla1978 : @LucaRome2 È sbagliato il calendario, le semifinali atp sono entrambe il sabato -

Qui Jimmy Connors ha vinto l'ultimo dei suoi 109 titoli riconosciuti dall'in singolare nel 1989. Qui sei anni prima, nel 1983, Aaron Krickstein ha stabilito il primato, ancora non battuto, di ...Nel circuitotutti i tennisti posizionati nella parte bassa sono pronti a scendere in campo per ... Chiuderà illa vincitrice degli Australian Open 2023 Aryna Sabalenka e l'ucraina Lesia ...Tennis Dimostrare di essere tornata tra le grandi, dopo una serie di problemi fisici che hanno ... Sul campo 2 ilpartirà dal derby svizzero fra Teichmann e Belinda Bencic, a cui seguirà l'...

Calendario ATP, confermato il 250 a Tel Aviv: l'annuncio SuperTennis

L'ATP ha confermato per un altro anno il Tel Aviv Watergen Open, torneo sul duro indoor disputato già l'anno scorso con licenza annuale dal ...Tutti alla ricerca di un posto per gli ottavi di finale. Al Master 1000 di Indian Wells, fra domenica 12 e lunedì 13 marzo, è in programma il terzo turno nei tabelloni principali maschile e femminile.