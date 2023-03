Calciomercato Juve | si allontana il rinnovo di Rabiot

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 marzo 2023), ildi Adrienè in stand by ed è sempre più difficile immaginarlo in bianconero la prossima stagione Negli studi di Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio ha parlato così del possibiledi Adriendella. Secondo quanto riportato, ilè sempre più difficile. Il Manchester United infatti qualche mese fa era pronto a prenderlo per 18-20 milioni. Con ilin stand-by, i Red Devils sono pronti a offrirgli un ingaggio più alto, risparmiando sull’acquisto. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.