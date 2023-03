Calciomercato: Inter. 'The Sun', piace ancora il difensore Lindelof (Di lunedì 13 marzo 2023) Lo svedese dello United andrebbe a sostituire Skriniar, destinato al Psg LONDRA (INGHILTERRA) - L'Inter è ancora Interessato a Victor Lindelof e vorrebbe acquistare il difensore nel mercato estivo. ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) Lo svedese dello United andrebbe a sostituire Skriniar, destinato al Psg LONDRA (INGHILTERRA) - L'essato a Victore vorrebbe acquistare ilnel mercato estivo. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Inter, i tifosi hanno scaricato #Inzaghi. Invaso il profilo di #Conte per chiedergli di tornare FOTO. Lo rivorrest… - cmdotcom : #Inter, budget zero per il settore giovanile: #Samaden dice addio - Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Inter. 'The Sun', piace ancora il difensore Lindelof - Eurosport_IT : L’edicola del #13marzo ???? #Calciomercato | #Juventus | #Pogba - asromaliveit1 : ?? L'#Inter ha messo nel mirino Victor #Lindelof, che non ha spazio al Manchester United. Per prenderlo servono ci… -