Calciomercato Inter: interesse per Lindelof del Manchester United

L'Inter cerca un difensore per sostituire Skriniar. Dopo i tentativi fatti nelle ultime due sessioni di Calciomercato, secondo il "The Sun" il club nerazzurro è tornato a bussare alla porta del Manchester United per Victor Lindelof, 28enne difensore svedese che con Ten Hag ha perso la maglia da titolare e ora non è più incedibile. Il quotidiano britannico parla di una valutazione di circa 31 milioni di sterline (35 milioni di euro). Cifre importanti, ma che l'Inter deve spendere per sostituire Skriniar e probabilmente anche De Vrij che è in scadenza di contratto.

