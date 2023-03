Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? L’editoriale del direttore Guido Vaciago sulla carta che era stata negata alla #Juventus - tuttosport : ?? La nota ottenuta rimanda ad una precedente mail ?? La #Juventus chiede anche questa - sportface2016 : MOVIOLA - #Rabiot segna il 3-2, ma tante proteste da parte degli ospiti per un fallo di mano. Il #Var conferma la d… - not_Furge : RT @sportface2016: #Inter, Fabio #Ravezzani a Top Calcio 24: '#Lukaku è un ciccione, per niente professionale' | VIDEO - TV7Benevento : Calcio: Serie B, recupero Perugia-Reggina si gioca il 5 aprile - -

"Prove non sufficienti per ribaltare il verdetto del Giudice Sportivo". Con questa motivazione la Corte d'Appello federale ha respinto il ricorso presentato dalla Roma contro la squalifica di José ...In assemblea ci sara' 'un riaggiornamento per il 31 marzo' e 'sono stati presentati anche dei documenti' sulle prossime riforme dellaA, con l'ipotesi con o senza la media company per i diritti ......questione Sky -A: 'Assemblea sterile, si decide poco e che sancisce ogni volta fratture e frizioni tra le grandi e le piccole. Serve una linea strategica univoca per tutte le squadre di...

ESCLUSIVA TMW - Lauriente superstar, l'agente: "Sta capendo il calcio italiano. Offerte Solo sondaggi" TUTTO mercato WEB

Riforma della Supercoppa Italiana: estensione a 4 squadre come in Spagna e accordo con l'Arabia per 4 edizioni nei prossimi 6 anni ...L'Assemblea della Lega calcio di Serie A ha deciso per il cambio di format della Supercoppa Italiana. A partire dall'edizione 2024 sarà a quattro squadre, con le due finaliste di ...