Calcio: Roma, Pellegrini recupera per la Real Sociedad, in campo con il caschetto protettivo (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. - (Adnkronos) - Trenta punti di sutura alla fronte, ma nonostante la brutta ferita rimediata nella gara di andata di Europa League contro la Real Sociedad, Lorenzo Pellegrini potrebbe essere in campo per il ritorno. I controlli medici effettuati nella mattinata di lunedì fanno ben sperare: il capitano giallorosso, in Spagna, potrà esserci, e nel caso giocherebbe, riporta Sky Sport, con un caschetto predisposto per proteggere la ferita sulla fronte. Dopo aver saltato il Sassuolo, il capitano giallorosso è recuperato dunque anche in vista dell'altro grande impegno che attende la Roma dopo l'Europa League, il derby contro la Lazio, domenica 19 marzo alle 18. L'infortunio giovedì scorso, all'Olimpico: poco prima dell'ora di gioco, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023), 13 mar. - (Adnkronos) - Trenta punti di sutura alla fronte, ma nonostante la brutta ferita rimediata nella gara di andata di Europa League contro la, Lorenzopotrebbe essere inper il ritorno. I controlli medici effettuati nella mattinata di lunedì fanno ben sperare: il capitano giallorosso, in Spagna, potrà esserci, e nel caso giocherebbe, riporta Sky Sport, con unpredisposto per proteggere la ferita sulla fronte. Dopo aver saltato il Sassuolo, il capitano giallorosso èto dunque anche in vista dell'altro grande impegno che attende ladopo l'Europa League, il derby contro la Lazio, domenica 19 marzo alle 18. L'infortunio giovedì scorso, all'Olimpico: poco prima dell'ora di gioco, la ...

