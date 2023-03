Calcio: Psg, Neymar vuole chiudere carriera a Parigi (Di lunedì 13 marzo 2023) L'attaccante intende rispettare fino alla fine il contratto in scadenza nel 2027 Parigi (FRANCIA) - La sua stagione è finita in anticipo per l'operazione alla caviglia, da un po' di tempo si parla di ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) L'attaccante intende rispettare fino alla fine il contratto in scadenza nel 2027(FRANCIA) - La sua stagione è finita in anticipo per l'operazione alla caviglia, da un po' di tempo si parla di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Psg, media francesi critici con #Verratti: “Rimandiamolo a Pescara a passeggiare in riva al mare” - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Psg, Neymar vuole chiudere carriera a Parigi - tuttoatalanta : Il punto sulla Ligue 1 - PSG sempre in fuga, Monaco e Lens ko - knolle2001 : #NapoliSGE Ciao SSC Napoli, da oggi sei uno dei club più antipatici al mondo per me! Subito dopo il PSG, il brufolo… - sportli26181512 : Calaiò: '#Osimhen? È tra i primi tre al mondo. E per 150 milioni...': L'ex attaccante azzurro: 'Se il #Napoli dovre… -