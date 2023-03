Calcio: Napoli, recuperati Lozano, Meret e Kim (Di lunedì 13 marzo 2023) Napoli, 13 mar. - (Adnkronos) - Rientri importanti per il Napoli in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Eintracht Francoforte di mercoledì sera al 'Maradona'. Lozano si è allenato col gruppo ed è disponibile; parziale lavoro con i compagni per Meret (polso) e Kim (polpaccio), su cui c'è comunque ottimismo. Infine Raspadori potrebbe strappare una convocazione anche se il rientro in campo dovrebbe avvenire domenica a Torino. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023), 13 mar. - (Adnkronos) - Rientri importanti per ilin vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Eintracht Francoforte di mercoledì sera al 'Maradona'.si è allenato col gruppo ed è disponibile; parziale lavoro con i compagni per(polso) e Kim (polpaccio), su cui c'è comunque ottimismo. Infine Raspadori potrebbe strappare una convocazione anche se il rientro in campo dovrebbe avvenire domenica a Torino.

