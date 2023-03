Calcio, motto fascista su striscione degli ultras a Cortona (Di lunedì 13 marzo 2023) Sono in corso le indagini da parte delle autorità per risalire ai tifosi che hanno esposto uno striscione con uno dei motti più noti del Fascismo durante il match dilettantistico tra Cortona Camucia e Sinalunga. Nel frattempo è arrivata una nota ufficiale del PD locale sulla questione: “Per tutti i 90 minuti del match, nonostante le segnalazioni – si legge – ha campeggiato a bordo campo uno striscione che conteneva il motto fascista ‘molti nemici, molto onore’. Cortona ha pagato a duro prezzo la barbarie nazifascista, come ci ricordano le stragi di Santa Caterina, Valecchie e Falzano. Un simile gesto è dunque un insulto alla nostra storia”. La frase sottostava alla dicitura ultras, in uno stendardo arancione con scritte in nero. “Auspichiamo – ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) Sono in corso le indagini da parte delle autorità per risalire ai tifosi che hanno esposto unocon uno dei motti più noti del Fascismo durante il match dilettantistico traCamucia e Sinalunga. Nel frattempo è arrivata una nota ufficiale del PD locale sulla questione: “Per tutti i 90 minuti del match, nonostante le segnalazioni – si legge – ha campeggiato a bordo campo unoche conteneva il‘molti nemici, molto onore’.ha pagato a duro prezzo la barbarie nazi, come ci ricordano le stragi di Santa Caterina, Valecchie e Falzano. Un simile gesto è dunque un insulto alla nostra storia”. La frase sottostava alla dicitura, in uno stendardo arancione con scritte in nero. “Auspichiamo – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Calcio | Motto fascista su striscione degli ultras a Cortona. Indagini in corso. - atenanera : @delpieristaa91 Io mi scoccio di parlare con chi ha come motto vincere e' l 'unica cosa che conta. Nella vita come… - TunnelPodcast : RT @marcocoletto: Da quando c’è @TunnelPodcast 1) Gemellaggio Palermo-Sekondi-Takoradi ( - marcocoletto : Da quando c’è @TunnelPodcast 1) Gemellaggio Palermo-Sekondi-Takoradi ( - gatto202 : @mirkonicolino Io dico questo volevano cancellarci dal calcio ma non hanno previsto il sollevamento popolare dei ti… -