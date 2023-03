Calcio | Marocco Aspettando Brahim Diaz | tre ' italiani' tra i 30 convocati

(Di lunedì 13 marzo 2023) Per le amichevoli con Brasile e Perù chiamati Amrabat, Sabiri e Cheddira. RABAT () - Il commissario tecnico del, Walid Regragui, ha convocato 30 giocatori per le amichevoli con Brasile ...

... Brahim Diaz, che, come ha confermato lo stesso Regragui, ha chiesto una pausa di riflessione per decidere tra(il Paese del padre) e Spagna (dove è nato). Venerdì, tra l'altro, sono in ...... Walid Regragui e Luis de la Fuente sono chiamati a dare la lista di convocati per le amichevoli con Brasile e Perù () e per le partite ufficiali per Euro 2024 con Norvegia e Scozia (Spagna).

Regragui: "Brahim Diaz sta ancora riflettendo. Spagna o Marocco sarà una sua decisione" TUTTO mercato WEB

Il nome del numero 10 milanista non figura tra i convocati del ct Regragui per le amichevoli con Brasile e Perù. Venerdì il ct spagnolo De ...Il nome del milanista non figura tra i convocati del ct Regragui. Venerdì il ct spagnolo De La Fuente potrebbe inserirlo nell’elenco per le sfide con Norvegia e Scozia ...