Calcio | Lega A vara la Supercoppa versione Final Four

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNelladellascenderanno in campo le dueiste di Coppa Italia e le prime due classificate in Serie A. In caso di sovrapposizioni, a guidare sarà la classifica del campionato: se ad esempio la vincitrice della Coppa Italia sarà tra le prime due classificate in Serie A, si andrà a scalare scegliendo nel caso la terza della graduatoria. Il format, tuttavia, è libero: significa che per la prossima edizione è già stata scelta lama nelle edizioni successive, in base alle esigenze anche di calendario, laSerie A potrebbe decidere di tornare allae secca. Sarà invece definita nei prossimi mesi la modalità di incrocio tra le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Ultim'ora 18.21 Calcio, la Lega A vara Supercoppa versione Final Four Facebook Twitter LinkedIn Email Link Pi… - sportli26181512 : Supercoppa italiana, l'edizione 2024 a 4 squadre: chi parteciperà alla Final Four: In occasione dell'assemblea odie… - liukRM : Complimenti alla Lega Calcio, gli interessi dei tifosi prima di tutto. Se qualcuno avesse ancora dei dubbi sull'imp… - fisco24_info : Calcio: Lega A vara Supercoppa versione Final Four: Accordo con Arabia Saudita per 4 edizioni nei prossimi 6 anni - TV7Benevento : Calcio: Serie B, recupero Perugia-Reggina si gioca il 5 aprile - -

Nel 2019 era diventato un autentico caso nazionale , con la politica in rivolta, in prima fila Giorgia Meloni e Matteo Salvini e laa recitare una specie di mea culpa: "Si tratta di un ...Cosi' il presidente dellaSerie A, Lorenzo Casini, al temine dell'assemblea dei club, a chi gli chiedeva dell'eventuale ingresso dei fondi o del finanziamento delle banche d'affari per il futuro ...Le formazioni ufficiali di Crotone - Catanzaro , sfida valida per la trentunesima giornata del girone C di Serie C 2022/2023. Ultima chiamata per i pitagorici, chiamati a portare a casa questo sentito ...

La Lega di Serie A vuole comprare Sky, ma il problema è il prezzo Open

Proseguono i cambiamenti per quel che riguarda diverse competizioni del calcio italiano. In questo caso stiamo parlando della Supercoppa Italiana che, dalla prossima edizione, vedrà rivoluzionato comp ...Riforma della Supercoppa Italiana: estensione a 4 squadre come in Spagna e accordo con l'Arabia per 4 edizioni nei prossimi 6 anni ...