Calcio | la Supercoppa Italiana si disputerà con il format della Final 4 in Arabia Saudita

(Di lunedì 13 marzo 2023) Proseguono i cambiamenti per quel che riguarda diverse competizioni delitaliano. In questo caso stiamo parlandoche, dalla prossima edizione, vedrà rivoluzionato completamente il suo. La competizione, infatti, non sipiù in partita secca tra la squadra campione d’Italia e quella che ha vinto la Coppa Italia. Si passerà alla formulaFour. La Leganella seduta odierna ha ufficializzato questa modifica che era stata suggerita dall’, sede delle prossime edizioni, come già avvenuto per il derby Inter-Milan di gennaio, con il successoe nei nerazzurri. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Ultim'ora 18.21 Calcio, la Lega A vara Supercoppa versione Final Four Facebook Twitter LinkedIn Email Link Pi… - ultimoranet : #Calcio, stravolta la Supercoppa Italiana: ci saranno le Final Four con le prime due classificate in Serie A e le d… - MCalcioNews : Svolta per la Supercoppa Italiana: arrivano le final four - TuttoQuaNews : RT @sportmediaset: Supercoppa Italiana: nel 2024 in Arabia Saudita con la formula della Final Four #supercoppa - sportli26181512 : Format a 4 squadre e si giocherà in Arabia Saudita: ecco come cambia la Supercoppa italiana: Format a 4 squadre e s… -

Novità importante per ilitaliano con il cambio del format della: edizione a quattro squadre sul modello spagnoloNuovo look per laItaliana, pronta a cambiare format sulla scia di quanto già ...LaItaliana cambia format e passa a quattro squadre , come accade nella Liga. Si giocherà infatti una Final Four aperta a quattro squadre, vale a dire le prime due classificate del campionato ...La Legaha fissato per il prossimo 8 gennaio la data della Finale di, ovvero il trofeo in palio tra la vincitrice dello scudetto e quella della Coppa Italia . La sede della sfida in ...

Supercoppa Italiana: nel 2024 in Arabia Saudita con la formula della Final Four - Sportmediaset Sport Mediaset

Dal 2024 la Supercoppa Italiana cambia format e si arricchisce per la fase finale: quattro squadre, due semifinali e una finale ...La prossima Supercoppa Italiana si giocherà con la cosiddetta formula della Final Four, così come avviene ad esempio già da anni in Spagna. Lo ha deciso oggi la Lega di Serie A: ad accedervi sarà ovvi ...