Calcio: Inzaghi, 'perdere giocando come a La Spezia capita una volta ogni 500 partite' (Di lunedì 13 marzo 2023) Oporto, 13 mar. - (Adnkronos) - "Abbiamo analizzato, abbiamo parlato, abbiamo rivisto. Però è il passato, la partita del momento è quella di domani col Porto. Penso che perdere giocando come abbiamo fatto a La Spezia può capitare una volta ogni 500 partite, è capitato e ci siamo leccati le ferite". Così l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League con il Porto, torna sulla sconfitta di venerdì a La Spezia. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Oporto, 13 mar. - (Adnkronos) - "Abbiamo analizzato, abbiamo parlato, abbiamo rivisto. Però è il passato, la partita del momento è quella di domani col Porto. Penso cheabbiamo fatto a Lapuòre una500, èto e ci siamo leccati le ferite". Così l'allenatore dell'Inter Simone, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League con il Porto, torna sulla sconfitta di venerdì a La

