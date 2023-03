Calcio | Inzaghi | ' con il Porto è la partita più importante della stagione'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Se il bello del Calcio è che una squadra può vincere senza meritarlo, gli ana listi che commentano il risultato fav… - marifcinter : #Inzaghi: 'Non ho mai risposto alle critiche, non mi va di rispondere alla vigilia di una partita così. So chi muov… - capuanogio : ?? #Inzaghi, il capro espiatorio perfetto nella 'crisi' dell'#Inter - infoitsport : Inzaghi: “Critiche? Il calcio funziona così”, poi la rivelazione su Lukaku e Skriniar - awkangie : RT @aceinibitore: Simone Inzaghi domani post uscita Champions ' Spiaze per i ragazzi che ci hanno provato in tutti i modi ma è il calcio, m… -

So come funziona il, so chi muove le critiche perché lo fa. È il campo che parla e ... rispettando il Porto e guardando soprattutto a noi stessi ", conclude. Calhanoglu: "Guardo ai ...Simonenon nasconde l'importanza dalla gara di domani sera a Porto. Parlando a Sky il tecnico dell'... Inter: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie Gasport 13 marzo -...Quest'oggi misterpresenta in conferenza stampa il match contro i portoghesi, come accade ... Nelin qualunque caso non si vive di passato. Quella contro lo Spezia è una partita penso che ...

Di Canio scatenato, il duro attacco a Inzaghi in diretta tv Corriere dello Sport

L'allenatore piacentino ha parlato alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di Champions di domani sera a Porto: "Giocheremo in uno degli stadi più caldi d'Europa e non sarà facile, ma abbiamo f ...A salutare l'Inter potrebbe essere anche Simone Inzaghi e ci sarebbe l'idea Klopp. Il tecnico sarebbe in discussione da diversi mesi dopo le prestazioni negative evidenziate in Serie A. Sulle tracce ...