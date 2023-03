Calcio | Iervolino | “Assemblea Serie A sterile e rissosa”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Com’è andata l’? Come tutte le altre. Un’in cui si decide poco, un’che ogni volta sancisce delle grandi frizioni e fratture fra le grandi e le piccole. Manca coesione su tutto e purtroppo si è molto rissosi, questo è il problema”. Lo ha detto il patron della Salernitana Danilo, all’uscita dall’odiernadella LegaA. “Tema fondi? Sì, lo abbiamo accennato, ci sono tante linee differenti. Ognuno la vede in un modo. Io sono propenso all’apertura a degli specialisti, perché se noi non siamo capaci è meglio far venire qualcuno a gestire e a creare valore.L’offerta per acquistare Sky? Non mi convince, penso sia una bufala. Nessuno sta studiando il progetto? No, assolutamente no, non ...