Calcio giovanile | l' arbitro lo espelle e lui lo prende a pugni in faccia

Il triplice fischio e le squadre che tornano negli spogliatoi. Nel tragitto, però, un giocatore 17enne della Colicoderviese (Lecco) ha contestato l'arbitraggio. Quando si è visto sventolare dal direttore...

