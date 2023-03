Calcio | Conceicao | ' aggressività e intelligenza | so di cosa siamo capaci'

(Di lunedì 13 marzo 2023) Oporto, 13 mar. - (Adnkronos) - "Sarà una partita equilibrata, molto difficile - le sue parole -, contro una squadra piena di buoni giocatori. Abbiamo novanta minuti per provare a ribaltare il risultato, dobbiamo essere intelligenti. Conosciamo l'avversario e soprattuttodi fare noi". Lo dice l'allenatore del Porto Sergioin conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Inter, dove i portoghesi dovranno recuperare il ko per 1-0 subito a San Siro. "Vogliamo una squadra intensa, pressante, aggressiva e soprattutto intelligente -prosegue l'ex centrocampista della Lazio-. Dobbiamo preparare la partita in base a chinoi. In queste gare di altissimo livello, dobbiamo giocare nel modo in cui ci sentiamo più a nostro agio. Se ...

Il tecnico del Porto Sergio Conceição ha parlato alla vigilia della decisiva sfida di Champions: 'Voglio una squadra aggressiva ... Se mi chiedete quale calcio mi piace di più rispondo quello tedesco, ... Il Porto suona la carica per la missione rimonta, con la squadra di Sergio Conceiçao che deve recuperare l'1 - 0 con cui l'Inter ha vinto l'ottavo di finale d'andata a Milano. In riferimento alla Serie A, invece, Conceição ha ammesso la sua grande ammirazione: 'Ho detto più volte che il calcio italiano mi piace molto, ho una grande passione per l'Italia. È una nazione ...

L'allenatore in conferenza: "Sarà una partita equilibrata, contro una squadra piena di buoni giocatori. Abbiamo novanta minuti per provare a ribaltare il risultato. Vogliamo essere intensi, pressanti, ... Il tecnico dei lusitani in conferenza stampa alla vigilia del match con i nerazzurri: "Giocare con pazienza Non è detto". Galeno: "Con il nostro pubblico sarà completamente diverso"