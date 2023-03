Calcio | Casini | ' nove proposte da parte degli investitori per Serie A'

(Di lunedì 13 marzo 2023) Milano, 13 mar. - (Adnkronos) - "Oggi c'è stata una informativa sulle manifestazioni di interesse da, dopo averla ascoltata i club hanno preso tempo per esaminare la corposa documentazione e ci riaggiorneremo nell'assemblea già programmata per il 31 marzo. Sono state tenute aperte tutte le opzioni, è stato ritenuto prematuro prendere decisioni ora sul percorso. Sono, di cui due arrivate negli ultimi giorni". Così il presidente della LegaA Lorenzo, in conferenza stampa al termine dell'assemblea dei club.

Cambio di format per la Supercoppa Italiana, a deciderlo l'Assemblea della Lega di Serie A. A partire dall'edizione 2024 sarà a quattro squadre, con le due finaliste di Coppa Italia e le prime due classificate del campionato.

