Calcio | Casini | ' Lega Serie A-Sky? Al momento non c' è nulla di concreto'

(Di lunedì 13 marzo 2023) Milano, 13 mar. - (Adnkronos) - "Alnon c'èdi, forse è una desiderata di qualcuno ma non c'èdi". Così il presidente dellaA Lorenzoal termine dell'Assemblea, in merito all'ipotesi dell'acquisto dida parte dellaA.

Non saranno più la vincente del campionato e quella della Coppa Italia a scontrarsi nella finale di Supercoppa italiana. La nuova formula annunciata dal presidente della Lega, Lorenzo Casini, si svolgerà con una Final four che vedrà coinvolte le prime due classificate in campionato e le due finaliste di Coppa Italia. L'evento sarà ospitato quasi in pianta stabile in Arabia Saudita. L'Assemblea della Lega di Serie A ha deciso per il cambio di format della Supercoppa Italiana.

La Supercoppa Italiana della prossima stagione, che si disputerà in Arabia Saudita nel 2024, si giocherà a quattro squadre. Un nuovo format stile quello spagnolo: parteciperanno ...Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, è intervenuto al termine dell'Assemblea in conferenza stampa per analizzare i punti in discussione all'ordine del ...