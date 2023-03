Calciatore della Juve avvistato per le strade di Napoli | pazzo per la pizza

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 13 marzo 2023) Lantus ieri sera ha vinto in casa contro la Sampdoria, in una partita non senza polemiche arbitrali riguardanti il gol del 3-2 segnato da Adrien Rabiot e che ha indirizzato il match. UnVecchia Signora però ha approfittatogiornata di oggi per venire aa mangiare una buonacon dedica da Sorbillo per ilCome testimoniato da Gino Sorbillo attraverso uno scatto pubblicato sui social, l’artistanapoletana ha ospitato all’interno di uno dei suoi locali unntus. Si tratta di Arek Milik, ex attaccante del, ...