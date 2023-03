Calaiò | Kvaratskhelia dopo Maradona è il giocatore più talentuoso passato per il Napoli

(Di lunedì 13 marzo 2023) A Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", è intervenuto Emanuele, ex calciatore del, queste le sue dichiarazioni: “Non ho vissuto il periodo di, ma ho visto parecchi video ecredo sia ilpiùper. Ha una velocità pazzesca, salta l’uomo alzando la testa, sterza a destra e a sinistra nello stesso modo e per un difensore marcarlo è impossibile. La velocità con cui tocca palla nello strappo è pazzesco e poi è cinico ed ancora tanto giovane. Alla sconfitta con la Lazio ilha reagito benissimo, quest’anno la differenza sta nella fame del gruppo. C’è una maturità importante e non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Calaiò: 'Kvaratskhelia è il calciatore più talentuoso passato a Napoli dopo Maradona' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Calaiò: 'Kvaratskhelia è il calciatore più talentuoso passato a Napoli dopo Maradona' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Calaiò: 'Kvaratskhelia è il calciatore più talentuoso passato a Napoli dopo Maradona' - apetrazzuolo : L'EX - Calaiò: 'Kvaratskhelia è il calciatore più talentuoso passato a Napoli dopo Maradona' - napolimagazine : L'EX - Calaiò: 'Kvaratskhelia è il calciatore più talentuoso passato a Napoli dopo Maradona' -

...corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" è intervenuto Emanuele, ex calciatore "Non ho vissuto il periodo di Maradona a Napoli, ma ho visto parecchi video e dopo Maradona,...Quindi rinunciai e gli dissi di prendere. L'avevo avuto già come mio compagno di squadra, ...porta sempre superiorità numerica, la forza però la fa la sicurezza acquisita in tutti ......il programma 'Piazza Affari' a TMW Radio è intervenuto Emanuele, dirigente sportivo ed ex calciatore, per commentare vari temi, tra cui l'impatto con il calcio italiano di: ...