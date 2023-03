Cairo | «Vorrei acquistare Olimpico a stesse condizioni Juve»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... torien1906 : RT @CalcioFinanza: Cairo: «Sarebbe bello acquistare l'Olimpico a condizioni simili a quelle della cessione del Delle Alpi alla Juventus» ht… - CalcioFinanza : Cairo: «Sarebbe bello acquistare l'Olimpico a condizioni simili a quelle della cessione del Delle Alpi alla Juventu… - Ardientepacien1 : @CorriereG Quanto a Juric, mi piace moltissimo e lo vorrei al Toro per anni. Però, come nel caso di Cairo e Vagnati… - silviovenezian1 : #tagada Signor Cairo ha riflettuto sulla faziosità dei suoi programmi e del relativi conduttori? Vorrei capire se l… - _kingofthebong_ : Quando escono anticipi e posticipi delle ultime porco il demonio che devo prenotarmi i viaggi e le nottate prima ch… -

Abbiamo fatto tanto,fare 13 giornate al massimo. Possiamo crescere ancora. Poi vediamo". Juric vorrebbe rimandare la questione, ma ormai è un vortice di messaggi tra lui e il patron. L'...Le parole di Patrick Zaki vedi anche Patrick Zaki a Live In Bergamo: "tornare in Italia". ... quando torna alper una breve vacanza in famiglia, con l'idea di tornare a Bologna e ...D'altronde non può essere un caso che il Torino abbia perso 22 derby su 28 da quandoè ... Juric alla vigilia del derby diceva: 'che ci fosse più amore per questa maglia, da giocatori e ...

Tajani è stato ricevuto da Netanyahu. Fonti “Nova”: domani al Cairo incontrerà il presidente Al Sisi Agenzia Nova

Lunga intervista di Urbano Cairo ai microfoni di Radio GR Parlamento, come spesso accade quando il suo Toro vince nel weekend calcistico. Come dire Cairo scatenato dopo aver festeggiato la ...Il presidente del Torino: «Con l’allenatore stiamo facendo ragionamenti di rinnovo, c’è ancora un anno di contratto. Sarebbe bello poter acquistare lo stadio Grande Torino, sono contrario ai playoff» ...