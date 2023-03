Bundesliga, giornata 24: cinquina Bayern, Lipsia terzo (Di lunedì 13 marzo 2023) Nella giornata 24 di Bundesliga il Bayern Monaco è nuovamente da solo in vetta alla classifica grazie al successo pirotecnico sull’Augsburg e al pareggio del Borussia Dortmund contro lo Schalke. L’Union Berlino frena ancora e si fa agganciare in classifica da Lipsia e Friburgo, torna a vincere il Bochum mentre l’Hoffenheim finisce all’ultimo posto. Bundesliga, giornata 24: Bayern-Augsburg 5-3, Schalke-Dortmund 2-2 Il Bayern Monaco si riprende la vetta della classifica in solitaria dopo il successo per 5-3 ai danni dell’Augsburg. Per i bavaresi è la quinta vittoria nelle ultime sei partite di campionato. Vantaggio degli ospiti dopo due minuti con una bella giocata di Berisha che conclude sul primo palo, al 15’ pareggia Cancelo con un gran diagonale. ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 13 marzo 2023) Nella24 diilMonaco è nuovamente da solo in vetta alla classifica grazie al successo pirotecnico sull’Augsburg e al pareggio del Borussia Dortmund contro lo Schalke. L’Union Berlino frena ancora e si fa agganciare in classifica dae Friburgo, torna a vincere il Bochum mentre l’Hoffenheim finisce all’ultimo posto.24:-Augsburg 5-3, Schalke-Dortmund 2-2 IlMonaco si riprende la vetta della classifica in solitaria dopo il successo per 5-3 ai danni dell’Augsburg. Per i bavaresi è la quinta vittoria nelle ultime sei partite di campionato. Vantaggio degli ospiti dopo due minuti con una bella giocata di Berisha che conclude sul primo palo, al 15’ pareggia Cancelo con un gran diagonale. ...

