Bufera su Inzaghi | “Non è un allenatore da Inter”

(Di lunedì 13 marzo 2023) Sono ben 8 le partite perse dall’in questo campionato e, nonostante la seconda posizione in classifica, non può passare inosservata la sconfitta di La Spezia L’di Simone… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Il #Napoli vola ?? #Inzaghi sotto processo ?? #Lazio occasione…

Martedì la sfida decisiva per il futuro del tecnico: dopo otto sconfitte in campionato, una eliminazione significherebbe ...Tifosi Inter scatenati, nel mirino non solo. Sui social intanto i tifosi nerazzurri sembrano aver individuato il principale (ma non l'unico) responsabile di tutti i guai:. "Mi dicono,...Ma c'è anche chi prova a difendere, come questo utente che su Twitter spiega, spostando il focus delle critiche: "Stiamo cacciando l'allenatore che ci porta 10 occasioni a partita e ...

Sconfitta pesante quella rimediata dall’Inter sul campo dello Spezia, con Inzaghi e Lukaku finiti sul banco degli imputati. Arriva l’ottava sconfitta in campionato per l’Inter, che deve arrendersi ...Cronaca di un film già visto in casa Inter: dopo la sconfitta, il vertice alla Pinetina con Inzaghi a rapporto da Marotta, Ausilio e Baccin. Bufera sul web.