Bucciantini: «L'Inter non salta l'uomo? Caratteristica, non difetto!»

NEGATIVITÀ ? Ospite negli studi di Sky Calcio Club, Marco Bucciantini si esprime sulle difficoltà dei nerazzurri: «L'Inter che non salta l'uomo non è un difetto, è una Caratteristica. Non dimentichiamo che L'Inter è stata la seconda miglior difesa e il miglior attacco negli ultimi due anni. C'è attrazione a questa negatività, le partite perse non sono tutte uguali come quella in Liguria. Però serve un'analisi. Serve qualcuno che allontani questa negatività dalla squadra. Mancanza di leadership che faccia sintesi».

