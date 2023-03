Brozovic, che ruolo con il Porto? II croato ancora un passo indietro (Di lunedì 13 marzo 2023) Porto-Inter sarà la partita di Brozovic? Il croato oggi è un passo indietro nelle gerarchie di Inzaghi, ma resta un leader della squadra. DUBBIO IN MEZZO – Chi sceglierà Inzaghi a centrocampo per Porto-Inter? Una domanda che un anno fa sarebbe stata semplicemente assurda. Ma in questa stagione riguarda soprattutto un nome. Pure grosso. Perché alla fine la domanda è: giocherà Marcelo Brozovic? REGISTA DI RISERVA – Il croato, tra infortunio e Mondiale, ha perso il suo posto da regista unico e inamovibile dell’Inter di Inzaghi. E ritrovarlo si sta rivelando un percorso decisamente più complesso di quanto si potesse immaginare. Spezia-Inter ha rappresentato l’ennesima tappa interlocutoria. L’ennesima occasione sprecata, in un certo senso. Ad oggi ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023)-Inter sarà la partita di? Iloggi è unnelle gerarchie di Inzaghi, ma resta un leader della squadra. DUBBIO IN MEZZO – Chi sceglierà Inzaghi a centrocampo per-Inter? Una domanda che un anno fa sarebbe stata semplicemente assurda. Ma in questa stagione riguarda soprattutto un nome. Pure grosso. Perché alla fine la domanda è: giocherà Marcelo? REGISTA DI RISERVA – Il, tra infortunio e Mondiale, ha perso il suo posto da regista unico e inamovibile dell’Inter di Inzaghi. E ritrovarlo si sta rivelando un percorso decisamente più complesso di quanto si potesse immaginare. Spezia-Inter ha rappresentato l’ennesima tappa interlocutoria. L’ennesima occasione sprecata, in un certo senso. Ad oggi ...

