Briatore: ”Molto felice per visita Mattarella in Kenya” (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – ”Sono Molto felice della visita del presidente Sergio Mattarella in Kenya e sono felice di aver investito in Kenya”. Così Flavio Briatore all’Adnkronos sulla visita di Stato in Kenya del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in programma da oggi a giovedì 16 marzo. L’imprenditore spiega che in Kenya ha già altri progetti in cantiere che si andranno ad aggiungere ai suoi due lussuosi resort a Malindi. ”Continuiamo ad investire sia su Nairobi che a Malindi, dove già siamo e dove abbiamo un albergo che si chiama ‘Lion in The Sun’ e un resort che si chiama ‘Billionaire Resort’, entrambi Molto attrezzati, con delle grandi Spa e che hanno vinto tutti ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – ”Sonodelladel presidente Sergioine sonodi aver investito in”. Così Flavioall’Adnkronos sulladi Stato indel Presidente della Repubblica, Sergio, in programma da oggi a giovedì 16 marzo. L’imprenditore spiega che inha già altri progetti in cantiere che si andranno ad aggiungere ai suoi due lussuosi resort a Malindi. ”Continuiamo ad investire sia su Nairobi che a Malindi, dove già siamo e dove abbiamo un albergo che si chiama ‘Lion in The Sun’ e un resort che si chiama ‘Billionaire Resort’, entrambiattrezzati, con delle grandi Spa e che hanno vinto tutti ...

