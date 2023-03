Brescia e Napoli, nella stessa giornata morti sul lavoro due operai cinquantenni (Di lunedì 13 marzo 2023) Il conto degli incidenti mortali sul lavoro non si ferma. Anche oggi due uomini hanno perso la vita sul luogo di lavoro. Il primo incidente è avvenuto a Bagolino, in provincia di Brescia, dove un uomo di 52 anni, secondo le prime ricostruzioni, è morto schiacciato da un tronco mentre stava tagliando un albero in una zona boschiva in via Cerreto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), i mezzi del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i tecnici dell’Ats, che hanno potuto solo constatare il decesso causato dal trauma di schiacciamento subito. Il secondo incidente si è verificato invece nel Comune di Frattaminore, in provincia di Napoli. Un operaio di 50 anni stava effettuando alcune saldature nei locali di un’azienda in via Spagnuolo ed è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Il conto degli incidenti mortali sulnon si ferma. Anche oggi due uomini hanno perso la vita sul luogo di. Il primo incidente è avvenuto a Bagolino, in provincia di, dove un uomo di 52 anni, secondo le prime ricostruzioni, è morto schiacciato da un tronco mentre stava tagliando un albero in una zona boschiva in via Cerreto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), i mezzi del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i tecnici dell’Ats, che hanno potuto solo constatare il decesso causato dal trauma di schiacciamento subito. Il secondo incidente si è verificato invece nel Comune di Frattaminore, in provincia di. Uno di 50 anni stava effettuando alcune saldature nei locali di un’azienda in via Spagnuolo ed è ...

