Brescia come il Bronx, faide etniche all'ordine del giorno: egiziani perseguitano studenti pachistani (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar — Gli immigrati in Italia non solo si integrano a fatica originando fenomeni di autoghettizzazione e autoesclusione sociale, ma falliscono pure sul piano della convivenza con altri stranieri di provenienze diverse, scatenando tensioni e faide etniche (intanto sono gli italiani a beccarsi il marchio di «razzisti»): ne è l'emblema ciò che sta avvenendo intorno alla stazione di Brescia in questi giorni, dove bande di giovanissimi egiziani hanno preso di mira studenti pachistani della Scuola Bottega Artigiani con agguati, aggressioni, pestaggi e rapine. faide etniche alla stazione di Brescia Dinamiche tribali di affermazione sul territorio (che li sta accogliendo), come una terra di nessuno da conquistare

