Brendan Fraser vince l' Oscar come migliore attore protagonista - Magazine

(Di lunedì 13 marzo 2023) 'The Whale' segna il ritorno dell'54enne, rimasto nell'ombra per anni. "Ritornare in superficie non è facile, ma ce l'ho fatta", ha detto tra le ...

Miglior attore, l'attrice è Michelle Yeoh Il film Il film dei The Daniels ha incassato nel mondo 107 milioni di dollari e in Italia torna oggi nelle sale, dopo aver realizzato 885mila ...Una tragicità resa "corpo" dal gigantescofinalmente riconosciuto tra "i grandi" grazie all'Oscar miglior attore per The Whale del sempre scomodo Darren Aronofsky . Sono il suo corpo, ...Grande emozione per, Oscar come Miglior Attore, che si riprende lo spazio in cima alla collina di Hollywood che la stessa industria gli aveva sottratto dopo averlo spremuto da ragazzo ...

Brendan Fraser vince l'Oscar per 'The whale': "Questi trent'anni non sono stati facili ma oggi sono qui" la Repubblica

E' la rinascita di Brendan Fraser, migliore attore protagonista agli Oscar 2023 per la sua interpretazione in «The Whale» di Darren Aronofsky.La pellicola dei Daniels si aggiudica 7 statuette tra cui miglior film, miglior regia, migliore attrice protagonista (Michelle Yeoh), migliori attori non protagonisti (Ke Huy... Sky Cinema è la casa d ...