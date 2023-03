I disegni e le parole dei ragazzi per raccontare la pandemia raccolti in unache ha aperto sabato 11 marzo, alle 11, in Villa Tasca ain Villa Tasca L'esposizione, organizzata dal Comune, da Aspei, l'associazione pedagogica italiana, che ha una sede in paese, e dall'Università degli studi di Bergamo, è stata ...... che sarà in esposizione presso Domitys Quarto Verde , in via Pinamonte da5 a Bergamo, dal 16 febbraio al 31 marzo 2023 . Lafotografica, ideata da Associazione Atena con il ...... presso la residenza Domitys Quarto Verde in via Pinamonte da5 a Bergamo, ci sarà l'asta ... L'asta solidale non è altro che l'evento conclusivo della seconda edizione della"I colori ...

Brembate, in mostra i disegni dei bambini durante la pandemia Prima la Martesana