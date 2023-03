Brambati: «Inzaghi? Fare l’amico dei calciatori non paga! Col Porto…» (Di lunedì 13 marzo 2023) Massimo Brambati, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha criticato aspramente Simone Inzaghi. Le parole dell’ex calciatore – Queste le parole di Massimo Brambati: «Fare l’amico dei calciatori alla lunga non paga. I calciatori sono un po’ così, quando vanno le cose vanno bene sono amici, quando le cose vanno male…Secondo me tutte queste liti, anche il fatto di Lukaku che si gira sul rigore a La Spezia, sembra una stupidata ma se segna il rigore la partita cambia. Il belga ha il 100% di realizzazione sui rigori, Lautaro Martinez il 60%. Chi è il rigorista? Un allenatore prima della partita designa il rigorista. Mi sembra un segnale di confusione. Poi che senso ha Fare giocare Handanovic alla Spezia? Non ha senso. L’Inter in Portogallo farà una ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023) Massimo, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha criticato aspramente Simone. Le parole dell’ex calciatore – Queste le parole di Massimo: «deialla lunga non paga. Isono un po’ così, quando vanno le cose vanno bene sono amici, quando le cose vanno male…Secondo me tutte queste liti, anche il fatto di Lukaku che si gira sul rigore a La Spezia, sembra una stupidata ma se segna il rigore la partita cambia. Il belga ha il 100% di realizzazione sui rigori, Lautaro Martinez il 60%. Chi è il rigorista? Un allenatore prima della partita designa il rigorista. Mi sembra un segnale di confusione. Poi che senso hagiocare Handanovic alla Spezia? Non ha senso. L’Inter in Portogallo farà una ...

