Bradaric su Bennacer | l' arbitro vede un rigore Ma il Var lo revoca

Mancano 20 minuti più recupero alla fine di Milan - Salernitana. Il risultato è di 1 - 1. In area, l'arbitro Federico La Penna vede un contatto in area trae concede il rigore, anche se il contatto sembra non esserci. Sono attimi. Pochissimi. Subito dopo il direttore di gara viene richiamato al Var e si rende subito conto di aver ...... Tomori; Saelemaekers,, Krunic, Theo Hernandez; Brahim, Leao; Giroud. All. Pioli SALERNITANA (3 - 4 - 2 - 1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen,; ...Caso di moviola al 70 di Milan - Salernitana, match della ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. Al centro del focus dell'arbitro c'è un duello in area tra. L'arbitro La Penna ha inizialmente concesso il calcio di rigore, ma è tornato sui suoi passi dopo l'intervento del Var. Giusta la decisione di cancellare il penalty: non c'è ...

Questa sera, in occasione della gara di San Siro contro la Salernitana, il Milan ha registrato due particolari record. Il primo di questi riguarda il numero di spettatori presenti allo stadio ad assis ...98' Fine del secondo tempo. 96' Ammonito anche Dia. 94' Giallo per Tomori per proteste. 91' Origi serve Ibrahimovic, lo svedese prova il diagonale con il ...