Boxe, Mondiali femminili 2023: domani il via, presenti bandiera e inno russo (Di lunedì 13 marzo 2023) La Russia sarà regolrmente presente ai Mondiali femminili di pugilato. Le atlete russe gareggeranno sotto i colori della propria nazione e in caso di oro l'inno russo verrà suonato alla 'Jadhav Indoor Hall' di New Delhi, che da domani ospiterà l rassegna iridata. L'Iba, la federazione mondiale di pugilato, non ha dato seguito alle 'raccomandazioni' del 28 febbraio del 2022 imposte dal Comitato Olimpico Internazionale dopo l'intervento militare di Mosca in Ucraina. Dodici atlete russe in gara e la spedizione sarà guidata dalla campionessa iridata dei 50 chilogrammi, Ekaterina Paltceva. All'evento sono iscritte 380 atlete in rappresentanza di 74 Paesi, tra esse l'Italia. La squadra azzurra schiera Roberta Bonatti (48 kg), Giordana Sorrentino (50), Sirine Charaabi (52), Olena Savchuk (54), Irma Testa ...

