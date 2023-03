‘Bosco Lucarelli’ | quattro fascette per chiudere un cancello | la nota di Altrabenevento

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNell’edificio scolastico comunale Bosco Lucarelli del rione Libertà sono stati rubati anche molti costosi impianti. Dopo l’incursione di Altra Benevento il Comune che “sta combattendo per combattere le barbarie” ha provveduto ailcondi plastica. La: “Lo scorso 7 marzo siamo entrati indisturbati, dall’ingresso principale da tempo aperto, nell’edificio scolastico Bosco Lucarelli al rione Libertà chiuso per ordine del sindaco a gennaio 2019 ma poi abbandonato e devastato. Abbiamo documentato lo stato di degrado della struttura utilizzata anche per le sevizie su piccoli animali. Sino mobili rotti, materiale didattico abbandonato ma anche impianti divelti e il furto di quasi cinquanta radiatori per il riscaldamento ...