Borussia Dortmund | per Bellingham il Real Madrid fa sul serio

Secondo l'emittente tedesca "Sport1" il Real Madrid è pronto a fare sul serio per Jude Bellingham. I Blancos sarebbero risposti a mettere sul piatto un'offerta da 100 milioni di euro più altri 40 di bonus per superare la concorrenza delle inglesi, dalle due di Manchester al Liverpool. Alla fine potrebbe risultare decisiva la volontà del calciatore, che secondo molti sarebbe più incline a vivere un'esperienza in Liga piuttosto che un ritorno in Premier League.

Il Real Madrid anticipa la concorrenza per Bellingham I Blancos sperano così di anticipare la folta concorrenza per il gioiellino del Borussia Dortmund . L'idea è di ottenere il sì del giocatore e di bussare dopo alle porte tedesche, avendo già il ... Scatto del Real Madrid per Bellingham: blitz a Dortmund, primo contatto Commenta per primo Tra i 100 e i 140 milioni di euro. E' questa la cifra che vuole il Borussia Dortmund per far partire Jude Bellingham . Da tempo nella lista di tutte le big d'Europa, il centrocampista classe 2003 nei prossimi mesi sarà uno dei grandi protagonisti del mercato. Oggi, ... Arsenal, ecco i quattro obiettivi di Arteta 1 Mikel Arteta studia un grande mercato per l' Arsenal : stando alla stampa britannica, i Gunners puntano Julian Brandt (Borussia Dortmund), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Moises Caicedo (Brighton) e Declan Rice (West Ham). I Blancos sperano così di anticipare la folta concorrenza per il gioiellino del. L'idea è di ottenere il sì del giocatore e di bussare dopo alle porte tedesche, avendo già il ...Commenta per primo Tra i 100 e i 140 milioni di euro. E' questa la cifra che vuole ilper far partire Jude Bellingham . Da tempo nella lista di tutte le big d'Europa, il centrocampista classe 2003 nei prossimi mesi sarà uno dei grandi protagonisti del mercato. Oggi, ...1 Mikel Arteta studia un grande mercato per l' Arsenal : stando alla stampa britannica, i Gunners puntano Julian Brandt (), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Moises Caicedo (Brighton) e Declan Rice (West Ham). Schalke 04-Borussia Dortmund, il pronostico: l'X2 è una possibilità che intriga Footballnews24.it real madrid, blitz a dortmund per bellingham Un emissario del Real Madrid a Dortmund per parlare con l'entourage di Jude Bellingham. Lo scrive in prime pagina As, secondo cui l'obiettivo ... Bundesliga, il Bayern Monaco vince a va a +2 sul Dortmund. Ok il Lipsia Il Bayern Monaco si stacca dal Borussia Dortmund. La 24^ giornata di Bundesliga potrebbe aver rappresentato un punto importante nella corsa al Meisterschale. I bavaresi, infatti, hanno vinto contro l' ... Un emissario del Real Madrid a Dortmund per parlare con l'entourage di Jude Bellingham. Lo scrive in prime pagina As, secondo cui l'obiettivo ...Il Bayern Monaco si stacca dal Borussia Dortmund. La 24^ giornata di Bundesliga potrebbe aver rappresentato un punto importante nella corsa al Meisterschale. I bavaresi, infatti, hanno vinto contro l' ...