Borse: lunedì nero. L'Europa brucia 291 miliardi di euro. Milano perde il 4% (Di lunedì 13 marzo 2023) Sarà ricordato, questo 13 marzo 2023, come il lunedì nero, anzi nerissimo, per le Borse europee, messe ko dal fallimento della californiana Silicon Valley Bank. Con il timore di un contagio anche agli istituti del Vecchio Continente, peraltro escluso da più parti, vanno in fumo 291 miliardi di capitalizzazione. Milano perde il 4% e manda in fumo 24 miliardi. Wall Street tiene meglio L'articolo proviene da Firenze Post.

