Borse europee in rosso dopo il caso Svb: Milano perde il 3% (Di lunedì 13 marzo 2023) Scivolano le Borse europee, che continuano a pagare lo shock innescato sul mercato dal fallimento di Svb e dai timori di ulteriori contagi al sistema finanziario, prima americano e poi globale. Parigi cede l'1,4%, Londra l'1,1% e Francoforte l'1,4% mentre Milano indossa la maglia nera, con il calo del Ftse Mib che tocca il 3,2%, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

