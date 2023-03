Borse di oggi 13 marzo 2023: dopo il crac della Silicon Valley Bank, Piazza Affari in forte calo (Di lunedì 13 marzo 2023) Cattive notizie per le Borse di oggi 13 marzo 2023. Le azioni bancarie in Europa stanno crollando: l’indice bancario europeo STOXX è sceso del 4,3%, dopo aver perso il 3,78% venerdì, lasciandolo sulla buona strada per il suo più grande calo di due giorni da quando la Russia ha iniziato la sua invasione dell’Ucraina nel ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Cattive notizie per ledi13. Le azioni bancarie in Europa stanno crollando: l’indice bancario europeo STOXX è sceso del 4,3%,aver perso il 3,78% venerdì, lasciandolo sulla buona strada per il suo più grandedi due giorni da quando la Russia ha iniziato la sua invasione dell’Ucraina nel ... TAG24.

