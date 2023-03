Borse a picco con le banche | Milano maglia nera -4 | 2% Sospensioni a raffica Crollo dei titoli di Stato in tutto il mondo

(Di lunedì 13 marzo 2023), Piazza Affari, nel lunedì terribile dellesprofonda, cedendo il 4,2% mentre Londra perde l'1,7%, Parigi il 2% e Francoforte il 2,2%. Sul listino milanesedial ribasso con Bper (-8,7%), Mps (-8,9%), Mediobanca (-5,7%), Mediolanum (-5,5%), Nexi (-4,7%), Poste (-4,8%), Tim (-5,1%) e Banca Geli (-4,6%) tutte in asta di volatilità mentre Fineco, Intesa, Unicredit, Cnh e Tenaris registrano ribassi superiori al 5% L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolettaLucher : Dopo il #crack della #SVBank, #borse a picco. #Piantedosi agli azionisti: 'Veniamo a prendervi!'.… - la_gata_lova : occhio... Borse a picco con le banche Milano, sospensioni a raffica - PartitComunista : PREPARIAMOCI AL PEGGIO L'OCCIDENTE COLA A PICCO Una delle più grandi banche statunitensi nel settore Hi-Tech, la S… - infoiteconomia : Borse europee sempre più a picco, Milano -3,2% con banche ko - ilfoglio_it : Il crac di Silicon Valley Bank non è una nuova Lehman ma i mercati tremano: a picco le borse europee di… -

Un'azione tempestiva che, però, non ha impedito il tracollo delleeuropee stamattina. Gli ...cento a due ore dall'avvio delle negoziazioni (i titoli bancari stanno colando praticamente a). ...Rassicurazione che non sono servite a rassicurare i mercati coneuropee ain apertura di seduta. Maglia nera Milano, con il Ftse Mib che crolla del 3,2%, affossata dalle banche: Bper - 7,...europee sempre più a, con Piazza Affari maglia nera che assiste ad una raffica di sospensioni sui titoli quotati, dove sul sentiment degli investitori prevale il nervosismo. Non sembrano ...

Mercati a picco. A Piazza Affari raffica di sospensioni Borsa Italiana

(Teleborsa) - Borse europee sempre più a picco, con Piazza Affari maglia nera che assiste ad una raffica di sospensioni sui titoli quotati, dove sul sentiment degli investitori prevale il nervosismo.Non è una nuova Lehman, ma ha tutte le caratteristiche di un terremoto finanziario a cui le autorità americane la notte scorsa hanno cercato di me ...