Borsa | Milano sprofonda -4 | 3% Il crac Svb | il crollo dei listini europei e i timori per le banche | ecco cosa sta succedendo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #Borsa: Milano sprofonda (-4,2%), raffica di sospensioni ++ In asta di volatilità anche Mps, Bper, Tim, Mediobanca… - LBasemi : ????++ Borsa: Milano sprofonda (-4,2%), raffica di sospensioni ++ Male le banche - la_gata_lova : occhio... Borse a picco con le banche Milano, sospensioni a raffica - ansa_economia : Borsa Milano sprofonda a -4,2%, raffica di sospensioni. Arranca anche il Btp. Crollano i rendimenti dei titoli di S… - ansa_economia : ++ Borsa: Milano sprofonda (-4,2%), raffica di sospensioni ++. In asta di volatilità anche Mps, Bper, Tim, Medioban… -

In questa pessima giornata per ladi, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva. Pesanti soprattutto i titoli bancari. Le peggiori performance si registrano su BPER , che ...L'onda lunga del fallimento della Silicon Valley Bank si abbatte sui mercati europei. Parigi cede l'1,4%, Londra l'1,1% e Francoforte l'1,4% mentreindossa la maglia nera, con il calo del Ftse Mib che tocca il 3,2%, affossato dal peso dei bancari sull'indice. Bper cede il 7,1%, Mps il 6,5%, Intesa il 5%, Unicredit il 4,4% mentre Banco Bpm ...Sprofondo rosso a Piazza Affari: ladi, come temuto, va a picco a causa del crac di Svb , la Silicon Valley Bank che non verrà 'salvata' dalle casse statali americane. Negl Usa si parla già di possibile effetto domino per ...

Borsa Milano sprofonda a -4,2%, raffica di sospensioni Agenzia ANSA

La Borsa di Milano del 4,5% dopo il fallimento della Silicon Valley Bank nonostante le misure degli Usa per proteggere i depositi ...Non sembrano bastare a rassicurare i mercati le misure di emergenza varate dalle autorità statunitensi (Fed, Tesoro e Fdic) per tutelare i depositi in seguito al fallimento della Silicon Valley Bank ( ...