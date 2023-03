Borsa, Milano sprofonda -4,3%. Il crac Svb, il crollo dei listimi europei e i timori per le banche: ecco cosa sta succedendo (Di lunedì 13 marzo 2023) L'onda lunga del fallimento della Silicon Valley Bank si abbatte sui mercati europei. Parigi cede l'1,4%, Londra l'1,1% e Francoforte l'1,4% mentre Milano indossa la maglia nera, con... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 13 marzo 2023) L'onda lunga del fallimento della Silicon Valley Bank si abbatte sui mercati. Parigi cede l'1,4%, Londra l'1,1% e Francoforte l'1,4% mentreindossa la maglia nera, con...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #Borsa: Milano sprofonda (-4,2%), raffica di sospensioni ++ In asta di volatilità anche Mps, Bper, Tim, Mediobanca… - news_mondo_h24 : Borsa di Milano perde il 4% - infoiteconomia : Borsa oggi, Milano in profondo rosso: sospensioni a raffica - infoiteconomia : Borsa di Milano oggi 13 marzo: lunedì nero per il Ftse Mib, il peggiore in Europa - studiopagano : Il crollo della Borsa di Milano è un duro colpo per l'economia italiana. Speriamo si intervenga al più presto per l… -

Borsa, Milano sprofonda - 4,3%. Giù anche Londra, Parigi e Francoforte: pesano i timori per le banche dopo il crac Svb L'onda lunga del fallimento della Silicon Valley Bank si abbatte sui mercati europei. Parigi cede l'1,4%, Londra l'1,1% e Francoforte l'1,4% mentre Milano indossa la maglia nera, con il calo del Ftse Mib che tocca il 3,2%, affossato dal peso dei bancari sull'indice. Bper cede il 7,1%, Mps il 6,5%, Intesa il 5%, Unicredit il 4,4% mentre Banco Bpm ... Borsa di Milano oggi 13 marzo: lunedì nero per il Ftse Mib, il peggiore in Europa Borsa di Milano oggi 13 marzo: il Ftse Mib è il peggiore in Europa e scambia ampiamente sotto i 27.281 punti di chiusura della seduta di venerdì . In Europa non c'è il rimbalzo sperato e tutti i ... Borsa,Europa giù con banche:Milano - 4,2% 11.10 Borsa,Europa giù con banche:Milano - 4,2% Scivolano le Borse europee, che continuano a pagare lo shock innescato sul mercato dal fallimento di Svb e dai tiimori di ulteriori contagi al sistema ... L'onda lunga del fallimento della Silicon Valley Bank si abbatte sui mercati europei. Parigi cede l'1,4%, Londra l'1,1% e Francoforte l'1,4% mentreindossa la maglia nera, con il calo del Ftse Mib che tocca il 3,2%, affossato dal peso dei bancari sull'indice. Bper cede il 7,1%, Mps il 6,5%, Intesa il 5%, Unicredit il 4,4% mentre Banco Bpm ...dioggi 13 marzo: il Ftse Mib è il peggiore in Europa e scambia ampiamente sotto i 27.281 punti di chiusura della seduta di venerdì . In Europa non c'è il rimbalzo sperato e tutti i ...11.10,Europa giù con banche:- 4,2% Scivolano le Borse europee, che continuano a pagare lo shock innescato sul mercato dal fallimento di Svb e dai tiimori di ulteriori contagi al sistema ... Borsa Milano sprofonda a -4,2%, raffica di sospensioni - Economia Agenzia ANSA Mercati a picco. A Piazza Affari raffica di sospensioni Non sembrano bastare a rassicurare i mercati le misure di emergenza varate dalle autorità statunitensi (Fed, Tesoro e Fdic) per tutelare i depositi in seguito al fallimento della Silicon Valley Bank ( ... Borsa,Europa giù con banche:Milano-4,2% 11.10 Borsa,Europa giù con banche:Milano-4,2% Scivolano le Borse europee, che conti- nuano a pagare lo shock innescato sul mercato dal fallimento di Svb e dai ti- imori di ulteriori contagi al siste ... Non sembrano bastare a rassicurare i mercati le misure di emergenza varate dalle autorità statunitensi (Fed, Tesoro e Fdic) per tutelare i depositi in seguito al fallimento della Silicon Valley Bank ( ...11.10 Borsa,Europa giù con banche:Milano-4,2% Scivolano le Borse europee, che conti- nuano a pagare lo shock innescato sul mercato dal fallimento di Svb e dai ti- imori di ulteriori contagi al siste ...